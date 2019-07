“Alleanze con M5s? Non sto con chi appoggia la Lega”, Di Cristina allarga la segreteria dem

Gela. La “revoca” del segretario regionale Davide Faraone ha aperto l’ennesima fase di transizione nel Pd isolano. In città, il partito ha scelto di stare nella coalizione del sindaco Lucio Greco, mettendo la firma sul patto con Forza Italia e con un’area civica, che però ha una base più di centrodestra. I fedelissimi di Faraone, che solo poche settimane fa era passato da Gela per il mini tour sulle bonifiche, non hanno fatto mistero di ritenere che lo stop alla sua segreteria sia stato voluto da chi, a livello nazionale, non disdegnerebbe l’asse con il Movimento cinque stelle. Di interlocuzioni tra dem e grillini, subito dopo la sfiducia all’ex sindaco Domenico Messinese, si è parlato anche in città. Prima dell’avvio vero e proprio della campagna elettorale, Di Cristina lanciò l’idea del campo ampio e l’ex consigliere comunale Guido Siragusa si espresse favorevolmente sull’ipotesi di un dialogo, anche con i pentastellati. I portavoce del movimento e gli attivisti locali, però, di intese con il Pd non hanno mai voluto sentirne parlare. Ora, la questione è diventata regionale, ma a stopparla questa volta è Di Cristina. “Sono ancora dell’idea che debba esserci un campo ampio, un’alleanza larga, ma contro i populisti e i qualunquisti – dice – non potrà mai esserci, anche a livello locale, un’alleanza con chi sta appoggiando le politiche più di destra dal dopoguerra. I grillini, prima di tutto, dovrebbero staccarsi dalla Lega. Solo allora, dopo aver ammesso il cambio di rotta, potrebbero diventare interlocutori credibili”. In città, il ticket grillino-dem non è affatto praticabile, almeno in questa fase. Di Cristina e i suoi riferimenti politici si sono schierati con il segretario nazionale Nicola Zingaretti, anche se di recente avevano iniziato a mettere le basi dell’asse anche con Faraone. Ora, si cambia di nuovo. I vertici dem hanno prorogato fino ad ottobre tutti i segretari cittadini, in attesa del congresso. Di Cristina, a questo punto, potrebbe avere via libera per la segreteria provinciale, anche se il vero obiettivo a lungo termine è l’Ars. “Sono un uomo di partito e sono a disposizione del mio segretario – spiega ancora – in quattro mesi, può accadere di tutto”.