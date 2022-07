Alleati con il sindaco: “Opposizione puerile, su Pef si rischia stangata ad esercenti”

Gela. Il tentativo è di fare muro intorno al sindaco Lucio Greco, usando anche parole che il primo cittadino ha esternato ieri, riferendosi ad un opposizione che preferisce fare “ostruzionismo” su Pef e Tari, abbandonando i lavori d’aula. I numeri, allo stato, i pro-Greco non sembrano averli ma è probabile che ci sia in atto un tentativo di serrare i ranghi. “Ci sono documenti che, quando arrivano in consiglio comunale, accendono legittimi dibattiti. Ce ne sono altri che andrebbero solo discussi e votati, perché non sono atti politici ma della città e per la città. Di questi ultimi non si dovrebbe mai fare terreno di scontro, non se ne dovrebbe approfittare per attaccare la maggioranza, perché a pagarne le spese sono solo i cittadini. E’ il caso del Pef che, come più volte spiegato in aula, è semplicemente un documento in merito al quale viene richiesta una presa d’atto del consiglio nella sua interezza, maggioranza e opposizione, ed è un atto che va approvato immediatamente perché, se non sarà votato entro luglio, essendo cambiato quest’anno il calcolo Arera, rischiamo una stangata irreversibile per tutte le attività commerciali e produttive”, riporta un documento firmato dalla maggioranza.