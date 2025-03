Alleati Di Stefano verso un’unica lista per le provinciali, si cerca la piena compattezza

Gela. Il confronto con gli alleati proseguirà anche nel fine settimana. Saranno giorni importanti per delineare quella che dovrà essere la lista a sostegno del sindaco Di Stefano, candidato alla presidenza della Provincia. Come riferito, i contatti continuano. Nel tardo pomeriggio, in municipio, gli alleati del sindaco hanno rimesso sul tavolo la strategia in vista delle elezioni di secondo livello, aperte esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali. Sembra prevalere l’opzione di un’unica lista, con consiglieri e sindaci, prevalentemente progressisti e civici. Nomi non se ne sono fatti, per il momento. La soluzione che porta a una potenziale seconda lista, vista con favore dai dem, convince poco i pentastellati e i civici vicini al primo cittadino.