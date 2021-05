“Alleati? E’ ora di chiudere il puzzle”, Di Stefano: “Firmiamo documento programmatico”

“Chi fa parte della maggioranza – aggiunge – deve garantire la propria presenza in aula consiliare, come fanno i consiglieri di “Una Buona Idea” e altri esponenti dell’alleanza. Anche al termine del dibattito sul trasporto disabili, la maggioranza ha rischiato di essere in inferiorità al momento del voto sull’atto di indirizzo presentato dall’opposizione. Se si fosse trattato del bilancio oppure di un altro atto dell’amministrazione, cosa sarebbe accaduto? Poi, chiaramente, bisognerà assicurare il giusto peso ai partiti e ai movimenti che fanno parte della maggioranza. Chiarire porta serenità nei rapporti interni”. Di Stefano, che ormai da tempo dimostra di non voler fare passi indietro, appoggiando pienamente il progetto di Greco, lancia segnali politici a tutti gli alleati, “critici” o meno. Il patto di fine mandato potrebbe essere la garanzia politica per evitare ribaltoni in corsa e anestetizzare le troppe anime di una maggioranza che non si è mai dimostrata veramente compatta, tra duri scontri verbali e assenze strategiche.