Allerta contagio, mancano Covid hotel e pochi posti letto: situazione ancora grave

Gela. L’emergenza Covid, in città, continua a farsi sentire e con l’aumento drastico dei contagi, solo negli ultimi giorni in lieve calo, emergono anche tante altre difficoltà organizzative e sanitarie. Le Rsa sono nuovamente sotto stretta attenzione. In città, inoltre, mancano strutture, allestite come Covid hotel. Materialmente, si fa fatica ad individuare immobili da mettere a disposizione per isolare positivi, già in difficoltà, e che non hanno a disposizione proprie abitazioni autonome.