Allerta Covid, 7 positivi e 12 guariti in città: un paziente lascia la rianimazione

Gela. I numeri del contagio da Covid in città continuano ad essere meno gravi rispetto a quelli di poche settimane fa. Nelle ultime ventiquattro ore, secondo quanto comunicato da Asp, sono sette i contagiati, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti gelesi, però, che erano già in isolamento domiciliare, hanno avuto bisogno del ricovero in degenza ordinaria. Un altro ha lasciato la rianimazione. In totale, stando ai dati, sono dodici i guariti, sempre nelle ultime ventiquattro ore. Anche un paziente di Delia è stato ricoverato in degenza ordinaria. Tre niscemesi, invece, sono stati dimessi.