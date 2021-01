Allerta Covid, ancora contagi in ospedale: positivo il direttore Fiorella

Gela. Il contagio da Covid in città non molla affatto la presa e negli ultimi giorni i numeri sono in costante aumento. Come più volte dimostrato, neanche i sanitari sono al riparo e nelle ultime ore la positività al coronavirus è stata riscontrata per il direttore sanitario dell’ospedale, Luciano Fiorella. Il manager ha contratto il Covid, come accertato dai tamponi effettuati. Dopo la conferma del contagio, pare siano iniziate le operazioni di sanificazione anche nel nosocomio di Caposoprano, dove Fiorella svolge la sua attività.