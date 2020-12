Allerta Covid, Asp conferma decesso di un paziente gelese: 14 nuovi positivi in città

Gela. Si riduce, ma di poco, la linea del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono quattordici i positivi al virus, tutti in isolamento domiciliare. Tredici, invece, sono risultati guariti. Da Asp arriva anche la conferma di un decesso. Si tratta, come riferito ieri, di un positivo che era ricoverato al “Vittorio Emanuele”. Tre pazienti, sempre gelesi, sono invece stati ricoverati in degenza ordinaria. Sul fronte dei contagi, se ne registrano 14 a Milena, 5 a Caltanissetta, 5 a San Cataldo, 5 a Mussomeli, 4 a Niscemi, 2 a Montedoro, 1 a Campofranco e 1 ad Acquaviva Platani.