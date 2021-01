Allerta Covid, boom di guariti in città: sono 108, 37 nuovi positivi in isolamento

Gela. Il numero che risalta di più, almeno in base ai dati delle ultime ventiquattro ore in città, è quello dei guariti, non più positivi al Covid. In totale, sono 108, mentre i nuovi contagi si attestano a 37 (tutti in isolamento domiciliare e in aumento rispetto al dato di ieri). Un paziente gelese è stato trasferito in rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate. L’unico decesso registrato è di un paziente di Caltanissetta.