Allerta Covid, “chiudere supermercati e attività nei giorni festivi e di domenica”

“Invitiamo i sindaci di Caltanissetta, Mazzarino, Gela e di tutti i Comuni del territorio nisseno, che hanno un incremento esponenziale di positività da Covid-19, ad emettere ordinanza di chiusura per tutte le attività commerciali, sia per i festivi che per le domeniche, e di vigilare – dicono – con la polizia municipale, la protezione civile e le associazioni di volontariato, su tutti i luoghi e le piazze fonti di criticità e humus per i contagi. E’ necessario chiudere ulteriori piazze e vie per tutelare i cittadini e le cittadine”. Secondo i vertici regionali del sindacato di categoria e gli stessi segretari provinciali, chiudere le attività di domenica e nei giorni festivi eviterebbe anche spostamenti, non sempre necessari.