Allerta Covid, dall’inizio della fase 2 in città nessun nuovo contagio

Gela. Rimane stabile la curva che non indica nuovi contagi per Covid in città. Da Asp fanno sapere anzi che è in aumento il numero di guariti. Sono sette tra Caltanissetta e San Cataldo. Un paziente di Mussomeli è stato dimesso dal reparto di malattie infettive del “Sant’Elia”. In città, invece, i dati sono immutati e non segnano alterazioni particolari. Nessun nuovo caso dall’inizio della fase 2.