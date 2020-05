“Allerta Covid in città non è finita”, Sincero e Faraci: “Eni può aiutare con test sierologici”

Gela. I dati sui contagi sono rassicuranti, almeno in città. La fase 2, nonostante ci sia attesa per l’esito di diversi tamponi effettuati in ritardo, non sta riservando particolari emergenze. I consiglieri comunali di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci, però, sono certi che bisognerà ancora monitorare. Lanciano la necessità di una campagna di controlli attraverso test sierologici. “È necessario in questa delicata transizione monitorare la situazione, poiché l’aumento delle persone che sono tornate a lavoro può essere un problema e potenzialmente un veicolo di contagio. Uno strumento efficace è il test sierologico- dicono – che ci permette di fare una prima mappatura dandoci i dati che ci servono per sapere se siamo venuti a contatto con il coronavirus verificando se abbiamo sviluppato gli anticorpi. Con una postilla importante, chi è positivo al test sierologico potrebbe essere ancora contagioso. Ecco perché è fondamentale in questo caso, o nel dubbio, sottoporsi dopo il test sierologico anche al tampone”. La proposta la rendono pubblica, dopo essersi confrontati con il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, a sua volta convinto della necessità di non ritenere conclusa l’emergenza Covid.