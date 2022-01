Allerta Covid, l’ordinanza del sindaco: “Stop lezioni in presenza fino al 19 gennaio”

Gela. In città, attività didattica sospesa del tutto, fino al prossimo 19 gennaio, per il “sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni”. Niente lezioni in presenza, inoltre, in tutte le scuole di ogni ordine e grado (sempre fino al prossimo 19 gennaio), ma “demandando ai singoli dirigenti scolastici di disporre, ovvero alla competente Autorità scolastica, nell’ambito delle loro rispettive competenze, la Dad per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza”. Così scrive il sindaco Lucio Greco nell’ordinanza, che di fatto blocca il rientro a scuola, che con dati del contagio Covid ancora allarmanti era ritenuta una soluzione impraticabile, anche dai dirigenti scolastici. A maggior ragione, la dichiarazione di zona arancione ha reso ancora più necessaria la valutazione. Da Asp, per ora, non è arrivato il parere tecnico-scientifico, per attestare la situazione generale, in città.