Allerta Covid, preoccupazione in città: Greco, “ritorno esercito è necessario”

Gela. Il ritorno dell’esercito in città per i controlli anti-Covid la considera una scelta quasi inevitabile. Il sindaco Lucio Greco, ieri, ha preso atto della decisione formalizzata dal prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, che ha avuto un lungo confronto con i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’esercito. I militari, ogni giorno dopo le 18, inizieranno ad effettuare sopralluoghi e controlli, soprattutto nelle zone più a rischio, quelle della movida cittadina. “Apprendo che dalla prefettura hanno deciso per il ritorno dell’esercito in città, alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus che hanno ormai superato le 50 unità. Chiaramente, avrei voluto che non si arrivasse a tanto, ma dal momento che i reiterati appelli alla prudenza e al rispetto delle regole sono caduti nel vuoto, questo giro di vite non si poteva più rimandare e mi trova favorevole”, spiega.