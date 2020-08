Allerta Covid, stop ad eventi oggi e domani: D.Jazz Torre slitta a 30 agosto con limiti

Gela. Alla luce delle nuove disposizioni regionali anti Covid che entrano in vigore oggi e che sono state recepite in città con un’ordinanza, il primo cittadino Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo hanno deciso di annullare tutti gli eventi del calendario “R_Estate a Gela” in programma oggi e domani, giornate clou del Ferragosto 2020. Rinviato al 30 agosto, invece, il D.Jazz set alla Torre di Manfria ed è confermata la data del 23 agosto, come da calendario a partire dalle ore 19. Saranno però appuntamenti con un massimo di duecento partecipanti.