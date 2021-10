Allerta meteo, domani chiuso anche il cimitero Farello

Gela. Non solo le scuole, ma anche il cimitero Farello. Il sindaco Lucio Greco, a seguito dei dati pervenuti dalla protezione civile regionale, che per domani indicano forti precipitazioni sulla città, ha disposto la chiusura delle scuole (come abbiamo già riferito) ma anche del cimitero Farello. Domani, venerdì 29 ottobre, non sarà possibile accedere a Farello.