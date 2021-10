Allerta meteo, Greco: “Domani scuole aperte, condizioni in miglioramento già dalla notte”

“L’avviso del dipartimento regionale della protezione Civile per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, sabato 30 ottobre, ci colloca in una zona tra il giallo e l’arancione, a metà tra il livello di attenzione e quello di preallarme. Le previsioni, per fortuna – dice il sindaco – parlano di condizioni in miglioramento a partire dalla notte. Pertanto, non c’è la necessità di chiudere le scuole, che domani saranno regolarmente aperte”.