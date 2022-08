All’evento trap scoppia la rissa tra giovani, violenza ripresa in un video

Gela. La rissa è scoppiata in pochi istanti, coinvolgendo un gruppo di giovani, probabilmente alcuni ancora minorenni, che si sono colpiti a calci e pugni. Una violenza che non si è fermata nonostante ieri sera, a Macchitella, ci fossero centinaia di presenze all’evento trap che aveva come ospite di punta l’artista etneo Skinny e ha portato sul palco anche trapper locali, molto conosciuti soprattutto in rete.