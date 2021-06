All’hub vaccini anche in notturna, parte open day per over 18 con Astrazeneca

Gela. Un Open Day interamente dedicato alla somministrazione di Astrazeneca su base volontaria per tutti gli over 18. Lo rende noto l’assessore alla sanità, Nadia Gnoffo. L’iniziativa, voluta dall’Assessorato regionale alla Sanità, approda anche a Gela nelle giornate di domani (domenica 6 giugno), lunedì 7 e martedì 8, in notturna, per evitare di appesantire le file negli hub e creare ulteriori assembramenti. Dalle 19 alle 24, dunque, il personale dell’Hub del Palacossiga, guidato dalla dottoressa Consolata Cirignotta, accoglierà tutti quelli che vorranno vaccinarsi.