Alloggi Iacp, nuove ordinanze di sgombero: “Posizioni abusivi non sanabili”

Gela. Non hanno titolo per stare negli alloggi popolari dello Iacp, presenti in città. Il settore comunale patrimonio, attraverso l’ufficio casa, ha emesso altre ordinanze di sgombero. Gli occupanti degli immobili finiti al centro dell’attenzione sono abusivi e per gli uffici le loro posizioni non sono sanabili. Di conseguenza, devono lasciare le abitazioni. Già negli scorsi giorni erano state firmate altre ordinanze dello stesso tipo. Sviluppi che si legano alla corrispondenza in atto tra gli uffici municipali, lo Iacp e la prefettura di Caltanissetta.