Alloggi Iacp, pubblicato il bando per le assegnazioni: termine ultimo il 7 luglio

Gli alloggi che di volta in volta lo Iacp renderà disponibili, saranno assegnati dal Comune di Gela secondo l’ordine delle graduatorie definitive. Le domande di partecipazione possono essere ritirate presso gli uffici del Comune di Gela in via Listz, presso il Segretariato sociale viale Mediterraneo o allo Iacp di Caltanissetta, via L. Rizzo 14. La scadenza è prevista per il 7 luglio 2024.