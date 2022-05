Allucinazioni per i farmaci, sequestrate armi ad un 60enne: riesame restituisce munizioni

Gela. Una condizione, la sua, che probabilmente è da legare alla patologia che l’ha colpito e all’uso di particolari farmaci, forse in quantità errate. Ad inizio aprile, un sessantenne, che vive in città, ha chiesto un intervento urgente dei carabinieri nella sua abitazione, spiegando che qualcuno si era introdotto, forse per rubare. Quando i militari sono arrivati, però, non hanno trovato nessuno. C’era solo il sessantenne, armato. L’uomo dispone di una regolare autorizzazione per le armi ma pare che a causa di alcuni farmaci abbia avuto delle allucinazioni, che l’hanno spinto a pensare che ci fossero i ladri nel suo appartamento. I carabinieri hanno iniziato ad effettuare verifiche. L’uomo è stato accompagnato in ospedale. Oltre alle armi, regolarmente detenute anche per uso sportivo, i controlli, in un garage, hanno consentito di individuare almeno settecento munizioni, che sono state sequestrate. I carabinieri, viste le condizioni del proprietario dell’immobile, hanno provveduto anche al sequestro delle armi e al ritiro del permesso. I giudici del tribunale del riesame hanno però accolto il ricorso del legale, l’avvocato Salvo Macrì, che assiste il sessantenne.