All’urbanistica tecnici esterni e dipendenti senza carichi di lavoro, parte segnalazione a guardia di finanza

Gela. Da anni, è senza un carico di lavoro, nonostante sia alle dipendenze del Comune. Questa volta, Saverio Di Blasi ha deciso di scrivere anche al comando della guardia di finanza, oltre che al sindaco Lucio Greco e al segretario generale Giovanna Divono. E’ in servizio al settore urbanistica, ma senza che gli vengano affidate pratiche da esaminare e istruire. Allo stesso tempo, però, l’amministrazione comunale ha preferito prorogare l’incarico ad un gruppo di operatori ex Politecnica (la società che per anni ha coperto il servizio di condono edilizio), che continuano ad occuparsi delle procedure che conducono alla sanatoria degli immobili abusivi. Di Blasi, nella missiva, chiede di conoscere le ragioni di scelte che ritiene non in linea con un’adeguata gestione degli uffici. Parla di “danno erariale”, causato dal mancato affidamento di carichi di lavoro a dipendenti del settore urbanistica, e chiede di essere impiegato nell’ufficio condono, che oggi è praticamente paralizzato.