Altamore lascia la giunta, “me lo ha chiesto il sindaco per equilibri politici”: via libera per Morselli?

Gela. L’assessore Viviana Altamore lascia la giunta. Abbiamo appena riferito dell’intenzione espressa dal sindaco Di Stefano e ora è ufficiale. “Me lo ha chiesto il sindaco per rispettare gli accordi di maggioranza. Comunico di avere rassegnato in data odierna le dimissioni dall’incarico assessoriale, rimettendo le deleghe conferitemi, come chiestomi dal sindaco per venire incontro a ragioni afferenti agli equilibri politici della maggioranza, di cui ho preso atto”, dice l’avvocato Altamore.