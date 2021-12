Altre discariche abusive sul territorio, Malluzzo: “Anche in questo caso pronte sanzioni”

Gela. Ancora discariche abusive, in diverse zone della città. Anche nelle scorse ore, personale del Comune e operai Tekra hanno provveduto a ripulire le zone sottoposte a controlli. Interventi resi possibili anche dalle segnalazioni di cittadini. Come già verificatosi per i rifiuti abbandonati lungo via Licata, anche per altre mini discariche sono stati rilevati indizi che possono condurre ai responsabili, che verranno sanzionati.