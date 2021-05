Altri 14 positivi al Covid, linea sale a 585 contagiati: Asp conferma un decesso

Gela. Altri quattordici positivi al Covid in città nelle ultime ventiquattro ore. La linea complessiva continua a salire, a 585 contagiati. Sono solo sette i guariti e da Asp arriva la conferma di un altro decesso di un paziente gelese, positivo al Covid. Fino ad oggi, sono 69 in totale i deceduti per le conseguenze del virus. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria.