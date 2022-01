Altri 158 positivi al Covid, un paziente morto: in totale 2.185 contagiati, 4 ricoveri

Gela. Rimangono preoccupanti i numeri del contagio Covid in città. Nelle ultime ventiquattr’ore, altri 158 positivi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 43. In base ai dati forniti da Asp, si registra un altro decesso, per un paziente gelese, positivo al Covid. Ad oggi, sono 102, in totale. La curva totale del contagio si attesta a 2.185 positivi. Sale ancora anche la percentuale dei ricoveri. Tre pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre un altro è stato trasferito fuori provincia. Un altro paziente gelese è stato invece dimesso. I ricoverati, in totale, ad oggi sono ventinove.