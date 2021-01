Altri 58 positivi al Covid in città, due decessi per il virus: 22 guariti

Gela. Il contagio da Covid in città non accenna a decrescere. Nelle ultime ventiquattro ore, sono cinquantotto i positivi, in isolamento domiciliare. Ventidue invece sono i guariti accertati da Asp. Allo stesso tempo, alla conta dei morti bisogna aggiungere altri due decessi, sempre in città. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria.