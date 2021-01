Altri ambulanti sgomberati, blitz in via Tevere: frutta e verdura su vecchie porte

Gela. Nuovi controlli e altri sgomberi di ambulanti non in regola. Questa volta, gli agenti della municipale e i poliziotti del commissariato sono intervenuti in via Tevere, all’angolo con via Recanati. C’erano diversi ambulanti di frutta e verdura che vendevano la loro merce anche in improvvisate banacarelle, allestite con vecchie porte e cassette di legno.