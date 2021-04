Altri nove contagiati dal Covid in città, paziente morto: la linea dei positivi è a 504

Gela. Sono nove, nelle ultime ventiquattro ore, i casi di Covid registrati in città a fronte di dodici guariti. La linea complessiva dei positivi rimane sempre sopra quota 500, i contagiati sono 504. Purtroppo, aumenta anche il numero dei morti. Un paziente gelese, positivo al Covid, è deceduto. In totale, fino ad oggi, sono 67 i pazienti gelesi che non ce l’hanno fatta. Un altro paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso.