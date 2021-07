Altri sei pc donati a scuole, Giocolano: “Comune ed enti seguano transizione digitale”

Gela. Il banco digitale, in città, è nato quando la didattica a distanza, causa Covid, ha iniziato ad avere la prevalenza. L’avvocato Francesco Giocolano, insieme ad imprenditori e altri professionisti, decise di avviare un percorso per donare alle scuole pc e ogni supporto necessario, così da consentire anche alle famiglie con meno possibilità di accedere alla didattica a distanza, da casa. Ora, con la Dad che probabilmente non avrà più lo spazio iniziale, il banco digitale continua comunque l’attività. Sono appena stati donati sei pc all’Osservatorio sulla dispersione scolastica. Serviranno per alunni e studenti che non sempre hanno la possibilità di studiare, anche con un pc. L’appello di Giocolano, però, va anche alle istituzioni locali e al Comune. “La transizione digitale è un processo inevitabile – spiega – lo abbiamo visto negli istituti scolastici, ma è ormai evidente anche negli enti pubblici. Credo che l’amministrazione comunale abbia tutte le possibilità per accedere ai bandi ministeriali, che concedono fondi per creare uffici e formare personale, proprio nell’ottica della transizione digitale. Il governo nazionale ha addirittura istituito un ministero”. Per Giocolano, è fondamentale che la pubblica amministrazione sia al passo.