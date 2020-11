Altri ventidue positivi al Covid in città, quattro ricoverati: diciassette sono guariti

Gela. Ventidue nuovi positivi in città, secondo i dati rilasciati da Asp. Il numero si riferisce alle ultime ventiquattro ore. Sono in isolamento domiciliare. Quattro pazienti sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Anche un paziente di Mazzarino è stato ricoverato nel nosocomio gelese. In città, si registrano però anche diciassette guariti e un paziente ha lasciato l’ospedale, dove era ricoverato sempre in malattie infettive. Sono ventidue a Niscemi, dove sono stati accertati sei positivi.