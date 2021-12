Altri ventuno positivi al Covid in città, c’è un decesso: tre ricoverati, 352 contagiati

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, altri ventuno casi di Covid in città. I pazienti sono in isolamento domiciliare. I dati di Asp, segnano anche il ricovero di altri tre positivi gelesi, tutti in degenza ordinaria. C’è anche un decesso e il totale dei morti per Covid, in città, arriva a 97. In totale, sono 352 i positivi. I guariti, invece, sono sette. Sono deceduti anche due pazienti di Mussomeli.