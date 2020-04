Altro che corsetta sotto casa, tre runner multati dai vigili sul Lungomare

Gela. Fatta la legge scovato l’inganno. Almeno così hanno pensato questa mattina decine di runner, più o meno improvvisati, che hanno interpretato in maniera sin troppo tollerante la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Da oggi si può fare una corsetta vicino casa. Appunto. Vicino la propria abitazione. Non dove si vuole e soprattutto in via Mare.