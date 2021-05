“Altro che decoro!”, Emmanuello su piazza Masaccio: “Residenti pronti ad intervenire”

Gela. I residenti della zona sono anche disposti a prendersi carico della piazza, con un comodato d’uso, pur di riqualificarla. Lo spiega Rosario Emmanuello, della direzione locale di Fratelli d’Italia, riferendosi a piazza Masaccio e allo stato di degrado nel quale versa. “Decoro urbano? Il sindaco e l’assessore Licata continuano ad annaspare tra mille proclami, che spesso non vanno oltre gli annunci – dice Emmanuello – quello che ci siamo trovati davanti, su segnalazione del Comitato di quartiere è veramente aberrante. Una piazza realizzata anni fa per la riqualificazione del quartiere attraverso fondi europei, che ad oggi versa in uno stato di completo abbandono. L’edificio al centro della piazza completamente vandalizzato a più riprese è oramai fatiscente ed a nulla sono servite le grate installate per evitare l’accesso ai vandali, che hanno nuovamente creato un ingresso, abbattendo addirittura un muro alle spalle dell’edificio. Un luogo oramai abbandonato tra sporcizia ed incuria, che è diventato appetibile a spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, che tengono in forte apprensione i residenti, preoccupati per i loro figli che rientrano a casa o che giocano tra le vie del quartiere”. In assenza di interventi del Comune, i cittadini sono pronti ad intervenire ed Emmanuello spiega che l’amministrazione comunale dovrebbe prendere seriamente in esame questa proposta.