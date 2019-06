Altro che lavori subito…tangenziale di Gela nella lista “nera” dei ritardi Anas: a rischio 300 milioni

Non è di certo l’unica incompiuta del territorio. Il presidente dell’associazione “Sviluppo del Golfo” Francesco Agati ha scritto all’assessore regionale Marco Falcone, al Comune e all’Irsap (ex Asi) per chiedere di verificare l’iter di ripristino del tratto che collega la 115 in direzione di Vittoria alla 117 bis per Catania, attraverso l’ex area di sviluppo industriale e che sarebbe lo snodo viario per raggiungere anche il porto isola. Anche in questo caso, tutto fermo da decenni. “L’arteria principale da quaranta anni è nello stato di abbandono, non può essere utilizzata, per soli duecento trenta metri lineari. L’infrastruttura in contrada Albanazzo da arteria stradale si trasforma in trazzera, con l’esproprio di questo piccolo tratto, la collegherebbe direttamente dalla Ss 115 Gela-Vittoria alla Ss 117 bis Gela-Caltagirone-Catania – scrive – si evidenzia che le sopraelevate sono soggette a carbonatazione, ma non sono strutturalmente e staticamente compromesse, provvedendo immediatamente alla manutenzione sarà possibile ripristinare l’infrastruttura e utilizzarla per gli usi di progettazione e sollecitazione veicolare, inoltre si denuncia che l’importante strada è soggetta a furti di guard rail e tombini in ghisa. Si stima un prezzo di esproprio del terreno, manutenzione, montaggio dei guard rail, realizzazione di una rotonda sulla ss 117 bis in contrada Albanazzo e ripristino del manto stradale non superiore a novecento mila euro, cifra che potrebbe lievitare se non si interviene con celerità”.