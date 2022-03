Altro filone di indagine su omissioni per Cipollina, funzionari comunali dal gup

Gela. Sui presunti mancati interventi per la messa in sicurezza dell’ex discarica Cipollina c’è un altro filone di indagine, che è giunto davanti al gup del tribunale, Francesca Pulvirenti. I pm della procura, che già avevano approfondito l’intera situazione amministrativa per l’ex sito di conferimento dei rifiuti, hanno effettuato accertamenti anche su un incendio che si sviluppò all’interno del sito, che anche dopo la chiusura e il fermo di ogni attività di conferimento, ha continuato a produrre percolato, con la necessità di provvedere da parte del Comune. Secondo la procura, che già un mese fa ha chiesto il processo per dirigenti e funzionari municipali, ci sarebbero state omissioni, tali da determinare conseguenze sul piano della gestione della fase post mortem dell’intero sito. Ieri, davanti al gup, sono state valutate le posizioni dei quattro imputati, coinvolti nell’ulteriore filone di indagine. Anche in questo caso, si tratta di dirigenti e funzionari comunali, Orazio Marino, Ignazio Russo, Roberto Capizzello e Rocco Incardona. A loro volta, sono tra gli imputati anche nell’altra costola processuale, legata comunque ai presunti mancati interventi nell’ex discarica. Le difese contestano le conclusioni dei pm della procura, escludendo che gli imputati abbiano omesso interventi per il sito. I legali hanno anche chiesto una riunione dei due procedimenti attualmente aperti su Cipollina.