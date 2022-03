Altro guasto e l’acqua nelle campagne non c’è, Mancuso: “Intervenga la protezione civile”

Gela. Avevamo già riferito dell’ennesimo guasto alla condotta idrica che dovrebbe far giungere acqua ai campi del territorio. I disagi sono enormi per la rottura che si è verificata nei pressi di Giaurone e che non è stata ancora superata. Gli agricoltori gelesi e niscemesi, sempre più colpiti, stanno subendo ulteriori danni, in un comparto che già deve rapportarsi alla quasi totale assenza di acqua dalle dighe. L’ha denunciato Liborio Scudera, a nome di migliaia operatori del settore. Il parlamentare Ars Michele Mancuso ha posto la questione all’assessore regionale Toni Scilla. “Ho allertato l’assessore regionale al ramo, Toni Scilla, il quale si è subito messo a disposizione, nella speranza che possa intervenire anche la protezione civile. Si calcolano ingenti danni, che si moltiplicano all’aumentare dei giorni di siccità. Auspico che dopo il nostro interessamento – dice Mancuso – si possa giungere in tempi celeri alla risoluzione del problema. Faccio pertanto un appello ai vertici regionali affinché si metta in campo la concretezza che serve in questi frangenti, in modo da bloccare sul nascere le inutili e sterili speculazioni populiste”.