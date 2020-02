Alunno rifiutato due giorni a scuola perchè il padre è rientrato dalla Lombardia

“Lavoro in una azienda lombarda ma non nelle aree ritenute a rischio – ha raccontato – la nostra ditta per precauzione ha sospeso l’attività per due settimane, ed io, pur stando benissimo, sono rimasto a casa in Lombardia per una decina di giorni circa. Sono rientrato da poco, ho chiamato il mio medico e mi ha detto che fino a quando non ho alcun sintomo di non fare nulla. Sono trascorse oltre due settimane ma qualcuno a scuola ha impedito che mio figlio entrasse in classe. Oggi però c’è stato un chiarimento e domani mio figlio dovrebbe tornare a scuola”.

In città solo due scuole hanno preferito chiudere per disinfestare, disinfettare e sanificare i locali, ovvero il liceo Scientifico ed la scuola elementare Enrico Solito.