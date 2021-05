“Alzare livello addetti ai lavori”, Mancuso: “Porto? A Pd manca terra sotto i piedi”

Gela. Buona parte della maggioranza attende responsi dal sindaco Lucio Greco, soprattutto dopo le mini consultazioni delle scorse settimane. Dalla giunta e fino al programma di fine mandato, tanti alleati aspettano un pronunciamento dell’avvocato. Il deputato regionale Michele Mancuso, fino ad oggi, ha sempre garantito l’iniziale apporto, come da accordi risalenti a due anni fa. La prossima settimana sarà in città e il dialogo con il sindaco prosegue. “Il confronto è assolutamente sereno e costruttivo – dice – allo stesso tempo, credo sia arrivato il momento di alzare l’asticella del livello degli addetti ai lavori. E’ una questione che ho posto al sindaco, ma chiaramente posso proporre, ma poi spetta a lui decidere. Io sono per una maggioranza consolidata. Tutti i consiglieri devono avere senso di responsabilità verso la maggioranza e il sindaco deve avere il senso di responsabilità per tenerla compatta”. Mancuso continua ad essere il punto di riferimento in città anche per il gruppo in costruzione della “nuova” Forza Italia e fa capire che probabilmente dopo due anni c’è l’esigenza di mettere mano alla composizione della giunta. “Assessori? Per me, meglio avere un assessore bravo che dieci non bravi”, aggiunge. Il concetto è piuttosto chiaro, dato che da tempo i forzisti spingono per un rilancio amministrativo. “C’è tanto da fare e gli impegni verso i cittadini sono tantissimi – dice ancora – dobbiamo guardarci negli occhi e rilanciare. Penso che anche il sindaco stia lavorando ad una fase di riallineamento, assestamento e rilancio. I problemi ci sono, soprattutto in alcuni ambiti. Mi riferisco, tra gli altri, alla progettazione. E’ inutile, senza progetti esecutivi potremmo lamentarci all’infinito, ma ci verrà sempre tolto tutto. Se ci sono defaillance, vanno sistemate. Servono soluzioni, dove ci sono carenze”. E’ inevitabile, in attesa delle determinazioni dell’avvocato, che Mancuso tocchi il punto di sempre, quello del porto rifugio. Pd e Movimento cinquestelle sono tornati alla carica, contestando l’azione non solo di Greco ma anche del deputato regionale e dell’altro forzista, l’assessore regionale Marco Falcone.