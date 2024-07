Amazon e Regione Puglia insieme per la digitalizzazione delle Pmi

LECCE (ITALPRESS) – Un protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Amazon per incentivare la digitalizzazione commerciale delle piccole e medie imprese pugliesi. Amazon lo ha presentato a Lecce, durante un incontro che ha visto la presenza tra gli altri di Mariangela Marseglia, vice presidente & country manager di Amazon Italia e Spagna, e Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. L’obiettivo, come ricordato dalla Marseglia, è offrire alle piccole e medie imprese pugliesi – “al momento sono 1700 quelle già iscritte ad Amazon” – la possibilità di raggiungere mercati esteri, aumentando in maniera significativa l’export. Un effetto che andrebbe inevitabilmente a ricadere anche sui fatturati delle imprese nel settore delle esportazioni, che in Puglia tocca i 50 milioni di euro. “Dobbiamo capire che Amazon e in generale il digitale – ha aggiunto Delli Noci – non sono un rischio per il commercio di prossimità, anzi un’occasione importante di crescita. E lo dimostrano le imprese che hanno accolto questa innovazione”. “La presenza a Bitonto, nel Barese – ha ricordato Marseglia – di un centro operativo è un elemento importante, perchè fa da hub per tutta l’area pugliese”. Amazon Italia, in occasione di Prime Day – il 16 e 17 luglio saranno disponibili su Amazon.it centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti – porta nella provincia di Lecce anche una serie di iniziative. Per celebrare in grande stile la decima edizione di Prime Day e raccontare i benefici inclusi nell’abbonamento Prime, quest’anno Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si svolgerà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Svariate le attività in programma per i visitatori che avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra showcase musicali ed eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e molto altro ancora, mentre si godono l’estate immersi nelle meraviglie artistiche e paesaggistiche del Salento.- foto ufficio stampa Amazon -(ITALPRESS).