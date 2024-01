“I bambini faranno lezione”, Incardona: “Per via Caviaga e via Pandino stiamo provvedendo”

Gela. “Le caldaie saranno attive da lunedì, il dirigente era stato informato”. L’assessore all’istruzione Salvatore Incardona richiama quanto segnalato dalla dirigenza della scuola “Verga” per il plesso di via Caviaga e via Pandino. “È bene precisare che con nota da me inviata il 19 dicembre ho richiesto un sopralluogo urgente ai lavori pubblici che di fatto sono competenti per l’edilizia scolastica”, sottolinea Incardona.