Ambulante eroe, senegalese ha spento fiamme sul corpo di una donna: “Ma rischia di essere espulso”

Gela. Prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, non ha tentennato nel pararsi davanti ad una delle donne che sono state raggiunte dalle fiamme sprigionate dall’esplosione del mezzo usato per la vendita di prodotti da rosticceria al mercato rionale di via Madonna del Rosario. Il trentanovenne senegalese Khadim Hgom ha spento le fiamme che si stavano propagando sul corpo della donna e sui vestiti indossati. L’intervento che ha evitato il peggio gli ha causato alcune bruciature alle mani. Ma c’è di più, perché il trentanovenne, che lavora tra le bancarelle del mercato, tra qualche giorno rischia di diventare clandestino. La questura di Caltanissetta non gli ha riconosciuto il rinnovo la proroga del permesso di soggiorno, a causa di alcuni reati commessi in passato (ma di lieve entità). Il gesto eroico ha spinto il suo legale a presentare una nuova istanza.