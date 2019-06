Ambulante preso di mira, picchiato e derubato: assolto, “non ha coperto i responsabili”

Gela. Picchiato e derubato del camion usato per la sua attività di ambulante di frutta e verdura. Per gli investigatori, però, avrebbe cercato di coprire i responsabili, negando di conoscerli per non farli identificare. Finito a processo, con l’accusa di favoreggiamento, per lui è arrivata l’assoluzione. Il “fatto non costituisce reato”, così si è pronunciata il giudice Elena Kildani, davanti alla quale l’ambulante è finito a processo. Il legale di difesa, l’avvocato Francesco Incardona, è riuscito a dimostrare che in realtà la vittima dell’aggressione non avrebbe fatto nulla per coprire i responsabili, anzi decise anche di costituirsi parte civile nel procedimento ai loro danni e inoltre presentò regolare denuncia. La difesa ha escluso qualsiasi intenzione dell’uomo di sviare le indagini.