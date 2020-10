Ambulanti contro chiusura del mercato, rabbia in municipio: Greco: “Sono per la riapertura”

I manifestanti si sono fatti spazio tra chi celebrava un battesimo, proprio davanti Palazzo di Città. “Tutte le attività sono aperte. Anche la cresima è stata autorizzata davanti al municipio – segnala Alfio Messina, commerciante da 30 anni – A noi non dà nemmeno la confidenza di ascoltarci. Eppure il sindaco è tenuto a fare rispettare le linee guida. Ci siamo anche tassati per garantire il controllo sanitario al mercato”. “Ho avuto un primo incontro e ho rappresentato loro l’esigenza di aggiornarci giovedì prossimo – ammette il sindaco Lucio Geco – Per martedì non se ne parla di riaprire perché aumentano i contagi, come confermato da una nota dell’Asp. Ho chiesto di attendere valutando una riapertura da martedì 10 novembre, sempre se non ci saranno nuovi provvedimenti. Tengo a precisare che il mercatino rionale è molto più piccolo rispetto a quello del martedì – conclude Greco -, quindi meno partecipato e controllabile. Ecco perchè ho deciso di mantenerlo ancora attivo”.

La protesta è ancora in corso e qualcuno teme possa degenerare. Non a caso sono giunte sul posto alcune pantere del locale commissariato di polizia. I rappresentanti sindacali di categoria del commercianti annunciano azioni legali contro la decisione del primo cittadino.

“Il sindaco offende la nostra intelligenza – aggiunge Gaetano Lacanea di Caltagirone- pensando che la cosa potesse migliorare. Intanto a Gela tutte le altre attività continuano lavorare. Dispiace annotare che il sindaco ha voluto incontrare solo una delegazione escludendo la maggior parte dei rappresentanti sindacali”.

Intanto il primo cittadino ha accettato di incontrare una delegazione degli ambulanti del martedì. Vi aggiorneremo sugli sviluppi del nuovo vertice in Comune.