Ambulanze dell’ospedale a secco da tre giorni per le carte carburante bloccate

Gela. Da tre giorni le ambulanze dell’Ospedale Vittorio Emanuele si trovano in una situazione critica: i serbatoi hanno definitivamente esaurito la riserva di carburante che non possono attualmente essere riempiti a causa delle carte carburante bloccate. Gli autisti sono preoccupati per la loro capacità di rispondere rapidamente a eventuali chiamate. Fortunatamente, finora non si è verificata nessuna emergenza.