Ambulanze, pochi mezzi e operatori con carichi pesanti: su 118 deve intervenire Regione

Gela. Due ambulanze in città, troppo spesso però senza il medico a bordo. Devono coprire emergenze in un territorio vasto. Anche per questo motivo, bisognerebbe ottenere direttamente dalla Regione un rafforzamento di personale e mezzi del 118. In questo caso, non è Asp l’interlocutore ma proprio il governo regionale, che deve fornire le risorse necessarie per il 118 in città, in perenne emergenza. Ieri, un nuovo grave episodio. Una ragazza, ferita a causa di un incidente stradale, ha dovuto attendere a terra per quasi un’ora, prima che arrivasse un’ambulanza da Niscemi. Gli operatori locali lavorano a pieno regime ma non è possibile assicurare la copertura di tutti gli interventi, con pochi mezzi e con personale ridotto. Spesso, anche le ambulanze in servizio in città devono raggiungere altri centri del territorio. Un cortocircuito dovuto a risorse che dovrebbero essere rafforzate e non invece decimate, mettendo in difficoltà gli operatori e causando enormi disservizi, che mettono a rischio i pazienti.