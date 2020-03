Ambulanze sanificate con candeggina, ospedalieri: “Il 118 prevede l’ozonizzazione”

Gela. “Tutte le ambulanze e i locali del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” vengono costantemente sanificati con candeggina, nel rispetto del decreto ministeriale”. A parlare è Daniele Vitale, responsabile della società Dea che si occupa anche di pulizia e sanificazione in ospedale.

Ieri pomeriggio, gli operatori Dea, alle prese con una sanificazione di ambulanze, avevano suscitato la curiosità di utenti e personale dell’ospedale di via Palazzi. Qualcuno aveva ipotizzato una irregolarità dei metodi impiegati a scongiurare contagio del virus covid-19. Tra questi ci sono i soccorritori in forza per l’ospedale diretto da Luciano Fiorella, che hanno evidenziato una differenza di sanificazione tra i mezzi dell’Asp cl2 e quelli del servizio 118 chiedendo un adeguamento. La circolare regionale diramata dal 118 Sicilia recita, che in caso di trasporto di un paziente sospetto da covid-19 “un primo ciclo di sanificazione, della durata di circa 20 minuti, deve essere eseguito mediante l’utilizzo dell’ozonizzatore in dotazione, tramite la squadra operativa territorialmente competente. Successivamente gli autisti-soccorritori dovranno sanificare il vano sanitario mediante disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio, etanolo o perossido di idrogeno, per un tempo di contatto adeguato”.