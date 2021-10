Amianto in raffineria, assolti gli imputati in due procedimenti: “Fatto non sussiste”

Gela. Assolti “perché il fatto non sussiste”. Si sono conclusi con una decisione favorevole a tutti gli imputati i due procedimenti, istruiti in primo grado, scaturiti da altrettante inchieste che i pm della procura avviarono sulle possibili conseguenze dell’esposizione all’amianto di ex lavoratori dell’indotto Eni. Inchieste che sono andate ad approfondire le condizioni degli impianti dello stabilimento, già dalla fine degli anni ’70. Il giudice Miriam D’Amore, a conclusione dei due giudizi, ha emesso un verdetto analogo, di assoluzione. Alcuni dei lavoratori che contrassero patologie erano parti civili nei procedimenti. Anche dai banchi dell’accusa, in entrambi i casi, è stata formalizzata una richiesta di assoluzione, avanzata dai pm Mario Calabrese e Pamela Cellura. Non sono stati riscontrati collegamenti diretti tra il ruolo ricoperto dagli imputati nello stabilimento di contrada Piana del Signore e le conseguenze riportate dagli operai. Nel corso dell’attività istruttoria, le perizie hanno ricostruito le patologie, ma senza certezze su una possibile connessione con gli ambienti di lavoro. Le difese di tutti gli imputati, nel corso dell’istruttoria, hanno ribadito il rispetto dei parametri per la sicurezza, escludendo responsabilità e riportandosi alle normative vigenti, nel corso del tempo. La procura ha indagato sugli effetti delle fibre di amianto sui lavoratori. Tanti si sono ammalati.