Amianto nella vasca 4, prescrizione in appello: procura generale ed ex operai impugnano

Gela. Sembrava che la prescrizione, disposta lo scorso gennaio dai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, avesse chiuso definitivamente il procedimento. Invece, sarà la Cassazione a pronunciarsi sulle presunte violazioni nella gestione della vasca 4 di raffineria Eni, che secondo le accuse sarebbe stata trasformata in discarica di amianto e rifiuti pericolosi, in assenza di autorizzazioni. Sia la procura generale che il legale di diversi ex lavoratori, l’avvocato Davide Ancona, hanno presentato ricorso, impugnando la sentenza di appello. I giudici nisseni, riconoscendo la prescrizione e facendola retrodatare al giorno precedente alla pronuncia di primo grado, hanno fatto venire meno le condanne che il tribunale di Gela aveva imposto, a quattro mesi di reclusione ciascuno, all’ex amministratore delegato di raffineria Bernardo Casa, a Biagio Genna e Arturo Anania. E’ caduto il diritto al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori e delle altre parti civili. I tre imputati condannati erano invece stati assolti da altre contestazioni. L’assoluzione, sempre in primo grado, arrivò per Rosario Orlando e Aurelio Faraci. Per la procura generale nissena e per il legale di diverse parti civili, la Cassazione dovrebbe valutare importanti aspetti della prescrizione, soprattutto nel calcolo dei termini. La procura generale, dopo la valutazione di quanto avanzato dal legale degli ex operai esposti, ha deciso di aderire integralmente ai motivi proposti. Per i legali di tutti gli imputati, gli avvocati Gualtiero Cataldo e Grazia Volo, non ci fu alcuna irregolarità nella gestione della vasca 4, che avrebbe comunque avuto le autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Questo hanno spiegato nel corso del giudizio di primo grado, sottolineando come Eni fu costretta ad attendere le lunghe procedure della Regione prima di conseguire tutti i permessi. Secondo la linea difensiva, non ci furono irregolarità o smaltimenti contrari alla normativa. Nel giudizio, è parte civile anche Vincenzo D’Agostino (rappresentato dall’avvocato Giovanni Avila). L’operatore Eni per diversi anni fu assegnato alla vasca 4. Secondo gli inquirenti, venne esposto a rischi che ha descritto in aula. Altri colleghi hanno invece ridimensionato la sua versione.